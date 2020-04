Regretatul Radomir Antic a fost aproape sa preia nationala Romaniei in perioada lui Daum. Cum l-am ratat pe sarb

Antrenorul sarb era in relatii bune cu romanii si ar fi acceptat sa ne conduca nationala

Intreaga lume a fotbalului este in lacrimi dupa moartea lui Radomir Antic, singurul om care le-a antrenat pe Real, Barca si Atletico.

Florin Iacob a declarat astazi pentru GSP cat de aproape a fost antrenorul sarb sa ajunga antrenorul nationalei noastre. "Am vorbit cu Andrei Vochin si mi-a spus ca vor un antrenor strain, ca asta e decizia federatiei. Atunci eu l-am intrebat <<Pot sa iti propun eu pe cineva?>>. Si mi-a spus <<Da, sigur, poti sa-mi propui.>> Eu am o relatie foarte buna cu Radomir Antic, am vorbit cu el despre asta si mia spus: <<Da Florine, m-ar interesa, dar nu stiu cat timp am eu sa intru in tratative. Tu discuta si vedem ce iese.>> Federatia a preluat cu interes propunerea, chiar daca discutasera in principiu cu Daum, se incadra in profilul dorit de federatie. Apoi s-a internat in spital si mi-a spus ca 2-3 saptamani nu poate sa vorbeasca cu nimeni. Federatia era constransa, astfel ca l-a ales pe Daum. Daca ar fi putut Antic sa continue discutiile, cu siguranta era un antrenor foarte bun." a spus impresarul.

Antic a fost mereu in relatii bune cu romanii si a avut doar cuvinte frumoase la adresa noastra. Lacatus, Daniel Prodan sau Gica Hagi au fost printre cei laudati de sarb. "Hagi e Hagi, e un zeu al fotbalului. Nu se va naste altul ca el." a declarat antrenorul sarb la adresa regelui.

Radomir Antic a antrenat nationala Serbiei, insa cele mai mari performante le-a avut la Atletico. A reusit sa castige cupa si campionatul cu spaniolii in sezonul 1995-1996 si a ramas in istoria clubului ca o adevarata legenda.