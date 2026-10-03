Dinamo, aproape de semnătura jucătorului trecut pe la Real Madrid! Anunțul conducătorului: „Sunt încrezător că vom reuși”

Dinamo, aproape de semnătura jucătorului trecut pe la Real Madrid! Anunțul conducătorului: „Sunt încrezător că vom reuși” Superliga
SPORT.RO
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Dinamo este pe punctul de a semna cu un jucător.

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cosmin mihalescuDinamoAlberto Soro
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Dinamo este, fără doar și poate, cea mai în formă echipă din SuperLiga. Formația din Ștefan cel Mare a adunat 23 de puncte în primele runde, iar în perspectiva play-off-ului dorește să obțină semnătura unui jucător.

Alberto Soro, în negocieri cu Dinamo

Deși la început a avut evoluții fluctuante, Alberto Soro s-a dovedit a fi o mutare inspirată a „câinilor”. Contractul jucătorului este scadent în vara anului viitor, iar clubul dorește să prelungească înțelegerea.

În acest sens, Dinamo a pornit discuțiile. Cosmin Mihalescu s-a arătat încrezător că va obține semnătura jucătorului, iar Alberto Soro va continua la echipă și din stagiunea viitoare.

„Alberto Soro cred că a avut o experiență cu suișuri și coborâșuri aici la noi. Au existat perioade când ne gândeam că poate nu are cu ce să ne ajute sau nu avem noi cum să punem în valoare calitățile lui.

Apoi au existat perioade când a început să arate că se poate integra inclusiv în sistemul de joc de sezonul trecut, până la momentul de astăzi, când apare ca un jucător indispensabil stilului de joc. Îi expiră contractul vara viitoare. Suntem în discuții și, din discuțiile pe care le-am avut până acum, sunt încrezător că vom reuși să rezolvăm”, a spus Cosmin Mihalescu, la Radio Dinamo.

Alberto Soro, în tricoul lui Dinamo

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CV-ul lui Alberto Soro

Alberto Soro a făcut primii pași în fotbal la Real Zaragoza, ca ulterior să fie legitimat la Real Madrid, Granada CF, Vizela și Chaves. Acesta aparține de Dinamo din vara anului 2024.

  • 1 milion de euro este cota lui Alberto Soro
  • 49 de meciuri, șapte goluri și șase pase decisive a adunat ibericul în tricoul lui Dinamo
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