Schimbarea i-a luat prin surprindere pe fani, iar unii au anunțat chiar și câteva forme de protest la vremea respectivă. Șefii clubului au luat atitudine și au format un grup de lucru alături de reprezentanții suporterilor pentru un nou logo.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a organizat o conferință de presă prin care a anunțat noua agenție cu care ”roș-albii” vor colabora pentru o nouă identitate.

În plus, oficialul dinamovist a dezvăluit că aproximativ 15-20 de suporteri vor fi implicați în procesul de rebranding al clubului.

Andrei Nicolescu: ”Vrem să închidem acest proces”

„E o etapă naturală în ceea ce am spus că vom face, care trebuie parcursă. Din acest moment devine și publică. A fost un proces de definire și de discuții, de alegeri, Klain este alegerea comună a grupului de lucru. Drumul ne-a arătat că această căutare a identității e un proces complex, care implică mulți factori și toți stakeholderii de la Dinamo.

Vrem să închidem cât mai repede acest proces și să-l ducem cu succes la final, cu opinii pozitive din partea suporterilor dinamoviști.

Din partea clubului, a fost o decizie foarte bună ca eu să nu particip în grupul de lucru, având în vedere cum a început acest proces (n.r. faptul că a fost contestat). S-a constituit un grup de lucru inițial într-o discuție extinsă cu 15-20 de reprezentanți ai suporterilor, s-au pus idei pe masă despre proces, modul în care ar trebui condus și cum să se facă acest lucru”, a spus Andrei Nicolescu.

”Câinii roșii” au apărut pe logo-ul lui Dinamo în 1998, iar sigla a fost ”updatată” în 2004, după un an fantastic, în care echipa pregătită atunci de Ioan Andone a cucerit eventul, ultimul din istoria clubului.

Cu vechiul logo, Dinamo a câștigat un titlu (2006-2007), două Cupe ale României (2004-2005, 2011-2012), o Cupă a Ligii (2016-2017) și două Supercupe (2005-2006, 2012-2013).