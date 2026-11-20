Olandezii sunt convinși că Dennis Man va pleca în această iarnă de la PSV Eindhoven. Chiar dacă nu și-au pierdut încrederea în fotbalistul român, jurnaliștii de la PSV Inside cred că Man nu mai are loc la echipa lui Peter Bosz și speră că echipa din Eindhoven va reuși să încaseze o sumă frumoasă în schimbul românului.

Pentru PSV Eindhoven urmează meciuri cu Real Madrid și cu Atletico Madrid în Champions League, iar olandezii speră că Dennis Man va avea șansa să joace împotriva echipelor din La Liga, iar, cu puțin noroc, fotbalistul român va și marca, astfel încât PSV să îl poată vinde la un preț mult mai mare.

”Situația lui Dennis Man la PSV poate fi catalogată drept una destul de remarcabilă. Dennis Man are statistici excelente după aproape un an și jumătate petrecut la PSV, însă, în același timp, nu este titular în echipa lui Peter Bosz, care preferă în mod clar alți jucători pe flancul drept. Românul a avut recent ocazia să-și demonstreze calitățile la Haga, însă un cartonaș roșu primit de Sven Mijnans a stricat totul. Man a fost scos la pauză, iar PSV a pierdut, în cele din urmă, partida.

Situația românului a devenit și mai complicată, deși atacantul are, fără îndoială, calitățile necesare pentru a fi titular în echipa lui PSV. Man a demonstrat de mai multe ori ce poate face și în Liga Campionilor. Un gol superb marcat împotriva lui Napoli l-a ridicat la un nivel și mai înalt, însă nu a reușit să mențină constant acel nivel de performanță. Cu toate acestea, după un an și jumătate la PSV, Dennis Man are o cotă de transfer de ordinul milioanelor de euro.

Earnie Stewart l-a transferat pe Dennis Man de la Parma pentru aproximativ 8 milioane de euro, însă în prezent se vehiculează sume în jurul a 20 de milioane de euro. Această valoare pare puțin exagerată, dar un gol și/sau o pasă decisivă împotriva lui Real Madrid sau Atletico Madrid ar putea adăuga cu ușurință câteva milioane de euro la prețul său, în contextul unui transfer în această iarnă care pare aproape inevitabil”, au scris olandezii.