Cordea, pariul lui Dan Petrescu



Dan Petrescu l-a titularizat pe Cordea, preferând să odihnească mai mulți pioni de bază pentru duelul crucial cu Hacken din play-off-ul Conference League. Iar fostul fotbalist de la FCSB i-a răsplătit imediat încrederea.



În minutul 42, la scorul de 1-1, Cordea a apărut excelent în fața porții la o pasă venită de la Korenica și a reluat spectaculos din voleu, direct în poarta apărată de Anestis.



Scorul fusese deschis de CFR încă din minutul 19, prin Emerllahu, însă moldovenii au revenit în joc. Kovtalyuk a restabilit egalitatea după o gafă de proporții a portarului Micaj, care i-a pus mingea pe tavă atacantului de la Botoșani. Reușita lui Cordea i-a readus în avantaj pe ardeleni, chiar înainte de intrarea la vestiare.

