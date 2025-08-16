Ardelenii au reușit să aducă un tânăr jucător cu potențial. Vlad Bădău, mijlocaș ofensiv de 18 ani, a semnat cu echipa lui Dan Petrescu un contract valabil până în 2027.

A bătut palma cu CFR Cluj! Contract până în 2027

Bădău vine de la Unirea Dej, formație pentru care a evoluat în sezonul trecut, însă are deja experiențe importante pentru vârsta sa.

În 2023, Salernitana l-a împrumutat de la UTA Arad pentru 10.000 de euro, jucând la echipa Primavera a clubului italian. Crescut la academia UTA, fotbalistul din Gurahonț a bifat etape rapide în cariera sa, trecând și pe la CSC Șelimbăr.

Anunțul transferului a fost făcut de impresarul Cătălin Sărmășan, pe rețelele sociale: „Vlad Bădău este noul jucător al clubului CFR Cluj! Atacantul de 18 ani, trecut pe la UTA Arad, Salernitana și Șelimbăr, a semnat un contract cu gruparea clujeană pentru o perioadă de doi ani. Felicitări Vlad, să înceapă urcușul!”.

Bădău este considerat un mijlocaș de perspectivă, capabil să joace în spatele vârfului și să aducă un plus de creativitate.

