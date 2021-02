Pronosticul pe care Becali NU VOIA sa il auda! "Va fi 1-0 pentru Dinamo!" Cine sunt fotbalistii de la Dinamo care pot face diferenta cu FCSB

Miercuri va avea loc primul mare derby-al acestui an in Liga 1, Dinamo - FCSB.

Chiar daca FCSB este cea mai in forma echipa a momentului, iar Dinamo este apasata de problemele financiare, Danut Lupu mizeaza pe echipa din Stefan cel Mare. De asemenea, el crede ca Paul Anton si Deian Sorescu vor face diferenta.

"Dinamo castiga. De la Anton si Sorescu am asteptari, ei sunt singurii care tin steagul sus. Steliano e prietenul meu, dar nu stiu cat poate ajuta.

A fost alegerea suporterilor sa-l aduca inapoi, eu ma bucur, imi doresc sa poata si sa ajute aceasta echipa cat mai mult. Eu nu l-as fi adus pe Steliano inapoi. Eu zic ca 1-0 va fi pentru Dinamo, ii ajuta pe CFR", a declarat Danut Lupu pentru Prosport.

Dennis Man s-a transferat la Parma pentru 11 milioaane de euro, iar pentru FCSB acesta va fi al doilea ameci fara cel mai bun marcator al echipie. Lupu sustine ca nu este o pieredere pentru ros-albastri, deoarece Morutan este mult mai valaoros decat jucatorul aradean.

"Morutan o sa fie mult mai bun decat Dennis Man. De vreun an tot il laud pe Morutan. Daca ar fi fost impins cum ar fi fost Ianis... Eu cred ca e un jucator mult mai complet", a spus Danut Lupu.

Inaintea acestui meci, FCSB este lider solitar in Liga 1, cu 45 de puncte. Dinamo se afla pe locul 9, cu 25 de puncte, fiind la 3 puncte in spatele Chindiei Targoviste, ocupanta ultimului loc care duce in playoff.