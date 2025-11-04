NEWS ALERT FCSB are un nou director sportiv: "Ne-am înțeles!"

FCSB are un nou director sportiv: Ne-am &icirc;nțeles! Superliga
SPORT.RO
FCSB va avea un nou director sportiv, după ce campioana României a bătut palma cu Florin Cernat și FC Voluntari.

Florin Cernat, noul director sportiv de la FCSB

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Florin Cernat va deveni noul director sportiv al campioanei. Bogdan Bălănescu, președintele lui FC Voluntari, și-a dat acordul ca fostul mijlocaș să părăsească clubul ilfovean și să semneze cu FCSB.

Numirea lui Cernat la FCSB ar urma să devină oficială după meciul de sâmbătă din Liga 2 dintre Corvinul Hunedoara și FC Voluntari.

"Ne-am înțeles. El trebuia să ia acceptul lui Bogdan Bălănescu și l-a obținut. Se va prezenta după meciul cu Corvinul", a spus Mihai Stoica, marți seară, la Prima Sport.

Florin Cernat, din 2018 la Voluntari

Cernat este din 2018 director sportiv la FC Voluntari, echipă alături de care a petrecut șase sezoane în Superliga. Fostul mijlocaș a rămas alături de ilfoveni și după retrogradarea în Liga 2, anul trecut.

Crescut la Oțelul Galați și plecat în fotbalul mare de la Dinamo, Cernat este finul lui Mihai Stoica. Fostul internațional și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Ucraina, la Dinamo Kiev, echipă în tricoul căreia a jucat în Champions League și a înscris contra Stelei în sezonul 2005/2006.

"Poate o să ziceți că sunt nebun, dar stadionul Stelei (n.r - Ghencea) a fost singurul stadion unde aveam emoții. Ghencea avea ceva și întotdeauna intram cu emoții", spunea Florin Cernat, într-un interviu pentru PRO TV după retragerea din fotbal.

Ce va face Florin Cernat la FCSB: "Ca director sportiv nu prea stai pe acasă. Trebuie să vezi tot timpul meciuri"

În urmă cu câteva zile, Mihai Stoica a refuzat să pomenească numele lui Florin Cernat, însă Gigi Becali l-a dat de gol ulterior. Președintele Consiliului de Administrație a explicat ce atribuții ar trebui să aibă noul director sportiv.

"Ionuț Luțu este director sportiv acum la noi. Nu iei licență dacă n-ai director sportiv, dar vrem să aducem un director sportiv care să fie implicat și să își respecte caietul de sarcini. Deocamdată, nu avem certitudinea că primul nume de pe listă poate să vină. O să vedem

Oamenii nu vor să lucreze. Eu am încercat cu Vlad Chiricheș, n-a vrut. Am încercat cu Dică. Chipciu joacă, dar pe Chipciu l-aș fi vrut. El vrea să antreneze. I-aș fi ținut lui Chipciu locul dacă era dispus, dar nu e dispus. Pe Chipciu îl înțeleg: are patru copii, iar director sportiv înseamnă să nu prea stai pe acasă. Trebuie să vezi tot timpul meciuri", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

VIDEO Florin Prunea: "Cernat la FCSB? O alegere foarte bună, băiatul chiar face bine ceea ce face"

