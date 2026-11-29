Naţionala României a încheiat amicalele dinaintea Campionatului European cu o victorie, a treia consecutivă la Cluj-Napoca.

România - Polonia 31-28, urmează debutul la EURO cu Norvegia

Tricolorele au învins şi duminică reprezentativa Poloniei, scor 31-28 (14-14).

Echipa României va juca prima partidă la CE 2026, grupa de la Cluj-Napoca, în 4 decembrie, cu multipla campioană Norvegia.

Toate biletele din BT Arena au fost vândute, astfel că recordul de asistenţă la un meci al unei naţionale tricolore, de 9.121 spectatori, va fi doborât.

Sorina Grozav, de neoprit

Principalele marcatoare ale amicalului de duminică au fost Grozav 8 goluri, Mohamed 6, Boiciuc 5, pentru România, respectiv Kochaniak 6, Cygan 5, Kobylinska 4, pentru Polonia.

În primul amical din cele trei programate la Sala Sporturilor ”Horia Demian”, tricolorele au învins Angola, cu 29-28, iar în al doilea au dispus de Polonia, cu 38-32.

Declarațiile selecționerului Ovidiu Mihăilă

”Felicit fetele pentru această săptămână în care s-au implicat foarte bine, au fost atente la orice detaliu şi consider că suntem în progres faţă de primul amical.

Trebuie să mai corectăm traziţia defensivă şi apărarea, dar am încredere că putem progresa şi la aceste capitole. Important este ca fetele să rămână echilibrate şi sănătoase până la startul Campionatului European.

Îşi doresc să facă rezultate foarte bune, să urcăm faţă de locul 9 obţinut la Mondiale, pentru că există potenţial”, a declarat antrenorul Ovidiu Mihăilă.

Programul meciurilor României la Campionatul European (VOYO și Pro Arena)

Turneul final al Campionatului European 2026 va avea loc între 3-20 decembrie.

În România, Cluj-Napoca şi Oradea vor găzdui meciuri din grupele preliminare, iar BT Arena din Cluj-Napoca (10.000 locuri) va găzdui apoi şi partide din grupele principale.

Programul meciurilor din grupa B, a României:

4 decembrie, ora 17:30: Elveţia - Macedonia de Nord; 20:00: Norvegia – România;

6 decembrie, 17:30: România - Macedonia de Nord, 20:00: Norvegia – Elveţia;

8 decembrie, 17:30: Elveţia – România, 20:00: Macedonia de Nord – Norvegia.

Meciul de debut al României va doborî recordul de asistenţă indoor, deţinut din 2017 de partida de baschet masculin cu Ungaria, în grupele EuroBasket, scrie news.ro. Implicit va fi doborât şi recordul de asistenţă la un meci al naţionalei de handbal feminin, de 8.400 spectatori, înregistrat tot în BT Arena, la partida România – Rusia, scor 26-25 în preliminariile CE 2018.