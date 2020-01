ULTIMA ORA: Mutarea MOMENTULUI la Cluj! Jucatorul lui CFR pleaca la rivala "U" Cluj

Un jucator de la CFR Cluj s-a inteles cu rivala locala, "U" Cluj.

Andrei Muresan (34 ani) a ajuns la o intelegere cu "U" Cluj. Fundasul va merge la rivala sub forma de imprumut, iar transferul ar urma sa aiba loc in iunie, insa ambele parti ar dori sa incheie transferul in aceasta perioada, conform surselor www.sport.ro.

Andrei Muresan nu a participat nici la reunirea lotului campioanei Romaniei, iar in acest sezon, Dan Petrescu nu l-a inclus pe lista jucatorilor selectati pentru grupele Europa League.

Fundasul CFR-ului joaca la CFR Cluj din 2015, de cand a venit liber de contract de la Sheriff. In acest sezon, a bifat 11 prezente in tricoul ardelenilor. Cota lui este de 500.000 de euro, conform Transfermarkt.