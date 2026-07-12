Alessandro Debenedetti (22 de ani), fotbalist aflat sub contract cu Genoa, nu va mai ajunge în Superliga.

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a confirmat că negocierile cu atacantul italian s-au blocat, iar clubul se va orienta către alte variante pentru întărirea compartimentului ofensiv.

Rapid renunță la Alessandro Debenedetti

Oficialul Rapidului a explicat că Debenedetti s-a aflat pe lista clubului, însă mutarea are șanse minime să se mai realizeze.

„Omar El Sawy a făcut un cantonament bun, foarte bun, a ieşit în primii doi la testele fizice. Nu s-au luat încă decizii, luni avem o şedinţă şi să vedem concluzii.

Kodor a venit puţin mai târziu, dar e bine că a prins tot cantonamentul, însă când a venit era puţin în urmă. Arată bine. Avem anumite ţinte, negociem şi e normal să luăm jucători care să facă diferenţa.

Avem discuţii pentru atacantul care ţine de Genoa, Debenedetti, dar nu cred că vom merge mai departe. Avem mai mulţi pe listă, vedem”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

Alessandro Debenedetti aparține de Genoa și revine după un sezon petrecut sub formă de împrumut la Virtus Entella.

În stagiunea precedentă, atacantul italian a bifat 33 de apariții în toate competițiile și a înscris trei goluri pentru formația din Serie B.

În vârstă de 22 de ani, Debenedetti este cotat la 700.000 de euro, potrivit Transfermarkt.