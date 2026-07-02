Rapid a rezolvat mutările lui Graovac, Kodor și Kamara, iar cei trei au plecat în cantonamentul din Austria al echipei conduse de Costel Gâlcă.

Giuleștenii speră să aibă un sezon mult mai bun decât cel trecut, iar noiile transferuri să îi ajute în lupta la titlu.

Victor Angelescu: „Aducem încă un atacant care să meargă în cantonament”

Victor Angelescu a dezvăluit că Rapid este foarte aproape să rezolve încă un transfer, iar oficialul giuleștean a precizat că este vorba despre un atacant.

Din informațiile existente, cel mai probabil este vorba despre Alessandro Debenedetti de la Genoa

„Suntem foarte aproape să mai aducem un atacant. Sper ca săptămâna viitoare, cel târziu luni, zic eu că ar trebui să aducem încă un atacant care să meargă în cantonament”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.

Trei goluri a marcat Alessandro Debenedetti în 33 de meciuri în Serie B pentru Virtus Entella.

Atacantul italian de 22 de ani este cotat la 700.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

Gigi Becali râde de rivala lui FCSB: „Foarte bine că l-a luat Rapid”

Gigi Becali a fost întrebat despre faptul că Rapid a profitat de despărțirea lui Daniel Graovac de FCSB și l-a luat liber de contract.

Patronul lui FCSB consideră că giuleștenii au făcut o mișcare greșită și nu s-a abținut să fie ironic, în stilul caracteristic, atunci când a analizat venirea la Rapid a fundașului central plecat de la FCSB.

„Da, au făcut bine că l-au luat. E jucător valoros, polivalent, joacă pe două posturi (n.r. începe să râdă). Nu vreau să mai zic de jucători, că nu e frumos. Dar înțelegeți voi. Nu era de FCSB, asta e tot. Nu era pentru noi. Foarte bine că l-a luat Rapid”, a transmis Gigi Becali la Digi Sport.