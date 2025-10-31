La momentul redactării articolului, scorul în Dinamo - CFR Cluj este 0-0, iar meciul se poate vedea în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Ambele echipei au avut șanse mari de a deschide scorul în prima parte a întâlnirii de pe Arena Națională.



Ratare incredibilă a lui Emerllahu în Dinamo - CFR Cluj



Slimani a fost găsit excelent în banda dreaptă, iar apărarea lui Dinamo a fost surprinsă prea sus.

Atacantul algerian a trimis perfect în careu către Lindon Emerllahu, dar mijlocașul kosovar a trimis mult peste poarta apărată de Roșca, chiar dacă a avut toată poarta în față.

