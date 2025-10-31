GALERIE FOTO Cum a ratat de aici?! Ocazia incredibilă din Dinamo - CFR Cluj

Cum a ratat de aici?! Ocazia incredibilă din Dinamo - CFR Cluj Superliga
CFR Cluj a avut o ratarea incredibilă în finalul primei reprize din duelul cu Dinamo.

DinamoCFR ClujSuperligalindon emerllahu
La momentul redactării articolului, scorul în Dinamo - CFR Cluj este 0-0, iar meciul se poate vedea în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Ambele echipei au avut șanse mari de a deschide scorul în prima parte a întâlnirii de pe Arena Națională.

Ratare incredibilă a lui Emerllahu în Dinamo - CFR Cluj

Slimani a fost găsit excelent în banda dreaptă, iar apărarea lui Dinamo a fost surprinsă prea sus. 

Atacantul algerian a trimis perfect în careu către Lindon Emerllahu, dar mijlocașul kosovar a trimis mult peste poarta apărată de Roșca, chiar dacă a avut toată poarta în față.

  • Digisport 1 2025 10 31 21 08 08
Echipele de start din Dinamo - CFR Cluj:

  • Dinamo: Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Al. Pop, Musi

Rezerve: Licaciu, Ungureanu, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu

Antrenor: Zeljko Kopic

  • CFR Cluj: Vâlceanu - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar, Djokovic, Emerllahu - Cordea, Slimani, Korenica

Rezerve: Hindrich, Gal, Țîrlea, Zouma, T. Keita, Păun, Fică, Deac, Biliboc, Sfaiț, Badamosi, L. Munteanu

Antrenor: Laurențiu Rus

