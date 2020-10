Becali a decis PORTARUL in derby: apara Vlad! Ce se intampla cu Straton: "Poate va fi scutit de a se incarca negativ la un asemenea meci!"

Vlad e recuperat dupa infectia cu noul coronavirus si va fi titular in derby-ul cu Dinamo!

Managerul general Mihai Stoica a facut anuntul in conferinta de presa pe care a organizat-o azi. Straton ar putea sa fie doar spectator, in tribuna! Becali trebuie sa plateasca 10 000 de euro pentru fiecare derby cu Dinamo in care Straton e folosit.

"Titular cu Dinamo va fi Andrei Vlad, nu stiu daca Straton va fi pe banca sau va fi scutit de a privi si a se incarca negativ la un meci, avand in vedere conditiile speciale in care se joaca", a dezvaluit Stoica.

Oficialul spera ca mai multi dintre jucatorii care sunt acum indisponibili sa poata fi folositi in meciul de sambata seara (21:00, LIVE pe www.sport.ro): "E complicat si prematur sa vorbim despre derby. Maine mai asteptam niste rezultate la teste, chiar si azi asteptam unele. Este adevarat ca jucatorii care vor fi negativi nu vor putea evolua sau vor evolua foarte putin. E important sa ai pe banca jucatori precum Man, Morutan, Cretu, Briceag. E foarte complicat pentru noi, dar suntem in stare din punct de vedere mental sa luptam cu sanse reale in meciul asta. Mentalul e mai important decat fizicul!"