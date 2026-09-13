CSM Oradea a câştigat Cupa României la polo pe apă masculin, după ce a învins-o pe CSA Steaua Bucureşti cu scorul de 17-8 (6-3, 6-1, 4-4, 1-1), sâmbătă, în finala desfăşurată la Focşani.

CSM Oradea - Steaua 17-8 în finala mare

Tomasso Insinna a marcat 4 goluri pentru învingători, Tudor Fulea 3, David Belenyesi, Sebastian Oltean şi Darian Luncan, câte 2 goluri, Dmitrii Holod, Ferenc Czenk, Petar Velkic şi Raul Bindea, câte un gol.

Portarul Lazar Dobozanov a fost desemnat cel mai bun jucător al finalei.

Acesta este cel de-al doilea trofeu consecutiv câştigat de CSM Oradea în Cupa României şi al şaselea din palmaresul clubului.

Reacția clubului din Ghencea

”🤽‍♂️ POLO PE APĂ

❤💙 Pierdem categoric finala Cupei României, disputată în fața rivalei, CSM Oradea. Nimic nu a funcționat în jocul echipei noastre. Nu am avut soluții, ne-am grăbit, adversarii ne-au dominat la toate capitolele.

Așa am început și sezonul trecut și apoi am câștigat titlul. E doar startul sezonului, venim după perioada de acumulare și o pauză lungă. Dar, mergem mai departe, alături de băieți. Forța, Steaua! 💪”

Dinamo - Rapid 21-11 în finala mică

În finala mică, CS Dinamo Bucureşti a dispus de CS Rapid Bucureşti cu 21-11.

CSU Oradea s-a clasat pe 5, CS Politehnica Cluj a ocupat locul 6, iar CSM Mureşul Târgu Mureş a încheiat pe 7.

La feminin, turneu găzduit tot de Focşani, CSM Unirea Alba Iulia a ocupat primul loc în clasamentul final al competiţiei, urmată de CSU Oradea şi de CS Rapid Bucureşti. Agerpres