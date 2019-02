A inceput MASACRUL lui Becali! Stoian, DISTRUS de la primul meci: "Cum sa iei titlul cu asta?!" Declaratie de ULTIMA ORA a patronului FCSB

Calarasi 1-1 FCSB | Stoian a fost remarcatul perioadei de pregatire din Spania, insa Becali e cat se poate de putin impresionat dupa debutul mijlocasului intr-un meci oficial.

Becali spune ca nu poate lua titlul cu jucatori ca Stoian. Nici Nedelcu, Planici, Balgradean sau Rusescu n-au scapat. Becali anuta ca va mai transfera jucatori pana la finalul lunii, atunci cand se incheie perioade de transferuri in Liga 1.



"Cum sa iei campionatul cu ala din Italia, cu Stoian? Eu habar n-aveam cum e... Numai in spate joaca! N-ai cum sa iei campionatul asa. Eu si Gica Hagi. Pe noi sa ne scoateti. Sa fii nebun sa iei! Sa fii bolnav la cap sa zici de titlu! Calarasi are salarii de 500 de euro, de 1000 de euro pe luna. Pe mine sa nu ma intrebati de campionat, ca n-am cum sa-l iau. Cum sa iau campionatul cu Nedelcu? El da pase numai la adversar. Pe Gnohere il vand. Nu ma mai intereseaza campionatul, ca n-am cum sa-l iau. Nu mai vreau 5 milioane pe Gnohere. Vreau 3! Cu asa ceva, cu jucatori d-astia n-ai cum sa faci fata in Europa. Daca ma intrebati, eu va spun ce vad. Nu ai cum sa iei campionatul cu asemenea jucatori. Am dat telefon deja la impresari ca sa-i vand", a spus Becali la Digisport.