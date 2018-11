A incasat 100.000 pentru titlu, dar acum "umbla cu Dacia!" Ce a facut un jucator din Liga 1 cu prima de campion

Otelul Galati a produs una din cele mai mari surprize din istoria Ligii 1.

Cu Dorinel Munteanu antrenor, Otelul castiga titlul de campioana a Ligii 1 in 2011. De atunci, clubul a disparut, iar oamenii implicati au ramas doar cu povestile.

Marius Stan si-a amintit ca unul dintre jucatori, Laurentiu Iorga, si-a dat aproape toata prima pe un BMW nou, iar acum conduce o Dacia.



"In anul in care s-a luat titlul, Dorinel a avut 10 mii de euro salariul. Iar legat de jucatori, cei mai multi bani i-am dat pe Pena. 60 de mii de euro sau 80 de mii de euro. El a fost cel mai scump. Giurgiu a fost cel mai grozav transfer pe care l-am facut. L-am luat de la U Cluj cu 25 de mii de euro, apoi l-am vandut la Rubin Kazan cu 500 de mii si a revenit gratuit dupa o jumatate de an. A fost exceptional" , a declarat Marius Stan la Telekom Sport.

"Primele s-au achitat integral atunci [...] Iorga si-a luat cea mai fita masina. A dat 95 de mii de euro din prima de 100 de mii pe un BMW ultimul tip si inteleg ca acum umbla cu Dacia. Asta este. I-am invatat tot timpul sa investeasca banii in imobiliare, in terenuri pentru ca nu se pierde valoarea" , a spus Marius Stan.

Laurentiu Iorga are 30 de ani acum, dar ultima data a fost legitimat la Voluntari, in 2016. De el s-au interesat Steaua si Toulouse in perioada in care a fost campion cu Otelul, insa in cele din urma a ajuns la Astra si Pandurii, dupa care s-a intors in 2015 la Otelul.