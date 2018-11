Steaua se bate cu AS Roma pentru fostul DIAMANT de la PSG!!! Anunt OFICIAL: "E adevarat, nu sunt baliverne!"

Sunt aproape sa dea o noua lovitura pe piata transferurilor!

FC Botosani e gata sa-l dea pe Ongenda la numai 6 luni dupa ce l-a adus. Surpriza: FCSB e una dintre echipele interesate, chiar daca Becali anuntase ca nu-l vrea nici gratis in urma cu doua luni. Nu doar stelistii il cauta pe patronul Botosaniului, Iftime, pentru negocieri. AS Roma a fost in Moldova pentru a-l observa pe atacantul crescut de PSG.

"Ongenda este un fotbalist specialk. El inc anu arata tot ce poate si tot ce vedem noi ca face la antrenamente. Mai are nevoie de putin timp ca sa-si demonstreze calitatile. Pretul minim pentru care putem discuta de o despartire este de un milion de euro. FCSB il vrea, AS Roma il vrea, sunt lucruri serioase, nu baliverne. Nu avem o propunere oficiala deocamdata. Noi am dori sa il tinem pana in vara, mai ales ca mai are un an si jumatate contract cu Botosani. Vedem in functie de oferte ce se va intampla", a spus Iftime in Fanatik.