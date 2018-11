Cel mai MODEST om din fotbal! Cu ce masina a venit Kante la antrenament dupa ce a semnat contract de 18 MILIOANE pe an! FOTO

Ngolo Kante e considerat cel mai modest om din fotbal.

Campionul mondial Ngolo Kante si-a prelungit contractul cu Chelsea cu un salariu pe masura: 18 milioane de euro pe sezon.

E cel mai mare salariu platit vreodata de Abramovic de cand a preluat-o pe Chelsea! Kante merita toti banii. Are un comportament exemplar si e unul dintre cel mai valorosi mijlocasi din lume. Vanat de PSG, Kante a ales sa-si prelungeasca contractul cu englezii pe 5 ani. Kante a fost campion cu Leicester in 2016, iar apoi a castigat titlul cu Chelsea in primul sezon si a fost declarat cel mai bun jucator din Premier League.

''Sunt fericit sa prelungesc sederea la Chelsea, au fost doi ani frumosi si imi doresc sa continuam la fel'', a declarat dublu campion al Angliei.

''De cand am venit la Chelsea m-am dezvoltat ca jucator, m-am autoprovocat si am castigat premii la care nici nu ma gandeam. Imi place orasul, imi place clubul si sunt fericit sa ma aflu aici'', a mai spus Kante.

Kante ramane modest in afara terenului. El s-a prezentat la antrenamentul lui Chelsea la volanul unui Mini Cooper, care valoreaza aproximativ 40.000 de euro. Pe noul contract, Kante castiga 340.000 de euro pe saptamana!