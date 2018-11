"Erau multi care voiau in locul meu! Trebuie sa astepte sa-i sune Steaua, nu sa sune ei!" Atacul lui Dica dupa cea mai grea luna la FCSB

Dica e convins ca multi ii vaneaza postul.

Antrenorul FCSB a lasat de inteles acum doua saptamani ca Edi Iordanescu l-ar fi cautat pe Lutu pentru a-i propune o intalnire 'la cafea' patronului Becali. Dica s-a linistit, intre timp. Becali l-a reconfirmat in functie.

"Erau mai multi care voiau in locul meu, nu doar unul. E normal sa se intample asa, adica sa-si doreasca sa antreneze Steaua. Important e sa fii chemat de club, cum am fost eu. Eu am fost sunat, cautat. De asta am avut acea rabufnire la conferinta de presa. N-am simtit ca domnul Becali a luat in calcul posibilitatea asta. Patronul stie cat muncesc.

Stie in fiecare moment ce se intampla la echipa. De aia am si ramas la echipa. Si in vara putea sa vina alt antrenor. Parca e prima data cand patronul iese la TV si spune anumite lucruri! De cand eram eu jucator facea asa, nu e ceva noi, de cand am venit eu. Sa va spun ce zicea de mine cand eram jucator? Nu le-am uitat!", a spus Dica la Digisport.