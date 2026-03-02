Farul a pierdut pe teren propriu în fața celor de la CFR Cluj, scor 1-2, însă meciul a fost marcat de două faze controversate, care a umbrit victoria ardelenilor.

Explicațiile lui Vassaras pentru controversele din Farul - CFR

Constănțenii au solicitat lovitură de la 11 metri în două rânduri, însă, de fiecare dată, centralul Florin Andrei nu a dictat penalty. Șeful arbitrajului românesc a susținut că ambele decizii ale centralului au fost corecte.

Prima fază, petrecută în minutul 69, i-a avut în prim plan pe Gustavo Marins și pe Matei Ilie. Fundașul ardelenilor l-a lovit cu capul pe jucătorul constănțenilor care s-a prăbușit pe gazon, însă Florin Andrei a decis ca jocul să se reia cu repunere din șase metri pentru echipa antrenată de Daniel Pancu.

Vassaras susține că Florin Andrei a luat decizia corectă să nu acorde lovitură de la 11 metri, dar a subliniat că centralul ar fi trebuit să dicteze corner pentru constănțeni: ”În această fază, ambii jucători se luptă pentru mingea aflată în aer. Mingea e lovită prima dată de capul atacantului, apoi de capul apărătorului și ajunge în afara terenului de joc.

După cum putem vedea, orice contact cap-umăr sau cap-cap este considerat o consecință normală a duelului, atunci când doi jucători se luptă în același timp pentru o minge în aer și ambii ating mingea. Nu se poate acorda lovitură liberă, nici penalty. Și, deoarece mingea a fost jucată ultima dată de apărător, ar fi trebuit acordată o lovitură de colț”,

Apoi, pe final de meci, Huja l-a tras de tricou pe Doicaru, iar fotbalistul de la Farul Constanța nu a reușit să finalizeze cu capul. La această fază, Vassaras a spus că este vorba despre o ținere reciprocă, iar CCA a desecretizat dialogul dintre Florin Andrei și arbitrii aflați în camera VAR.

Adrian Vornicu: ”E fault acolo, îl ține din spate, îl ține din spate! Fault”.

Florin Andrei: ”Penalty?”.

Adrian Vornicu: ”Nu, nu! E pentru apărare! Atacantul îl ține pe fundaș din spate”.