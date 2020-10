Bratu 'Mitraliera' a explicat momentul din derbyul care i-a suflat titlul FCSB-ului! Cine poate decide acum CLASICUL Romaniei 

Bratu a fost eroul derbyului din 2008, castigat de Dinamo cu 2-1 impotriva rivalei. Acest lucru a facut atunci ca FCSB sa piarda titlul in dauna CFR-ului.

Florin Bratu, fost jucator la Dinamo, a ramas in amintirea fanilor dinamovisti cu momentul de la celebrarea golului contra FCSB-ului. Intr-un interviu acordat, acesta povesteste despre serile pe care le avea inaintea unui derby, de asemenea si motivatia pe care o avea inaintea unui astfel de meci.

"Personal, mie imi placeau aceste meciuri. Dormeam cu trac. Dormeam cu o asteptare profunda inainte sa intalnesc Steaua, FCSB acum. Ma motiva acest lucru si atunci cand intram pe teren dadeam maxim. Ma motivam fantastic cu presiunea care era"

"Aveam si colegi care clacau, care erau mai emotivi. Fiecare are un altfel de caracter. Incercam sa-i ajut sa-i motivez, unul avea nevoie de incurajare, altul de o vorba mai dura, unul de o imbratisare. Tot felul de trucuri care sa-i puna pe linia de plutire", a declarat Florin Bratu pentru Gazeta Sporturilor.

Intrebat despre momentul "mitralierei", Florin Bratu a dezvaluit cum ca acel moment a fost unul premeditat, special pentru fanii rivalei.

"Atunci a intrat in functiune mitraliera. Am dat un gol si o pasa de gol. A fost premeditat tot. In saptamana de dinaintea jocului ma gandeam ca daca voi marca la poarta dinspre Spitalul de Urgenta, stiam ca acolo vor fi suporterii lor si puteam sa fac asta. Daca se intampla la cealalta poarta era complicat sa traversez 100 de metri".

Bratu ar dori ca un roman sa repete gestul "mitralierei", acesta motivand ca sentimentul ar fi unul mai puternic pentru marcator.

"Sorescu, Magureanu, Borcea pot repeta mitraliera. Mi-as dori sa fie un jucator roman, care sa simta din plin aceasta victorie cu FCSB. Desi si jucatorii straini sunt valorosi, i-am vazut la treaba. Cred totusi ca importanta e victoria, nu cine repeta mitraliera".