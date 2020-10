Echipa probabila a lui Dinamo la derbyul cu FCSB de diseara! Borja Valle din nou pe banca? 

Contra are un palmares pozitiv inainte de derbyul cu FCSB, avand 2 victorii din trei dispute cu rivalii.

Pentru dinamovisti este un derby extrem de important, avand in vedere startul mai putin bun de sezon. Dinamo doreste victoria in contextul situatiei actuale de la echipa FCSB-ului, naucita in aceste saptamani de coronavirus.

La derbyul de diseara este foarte probabil sa vedem aceeasi echipa a lui Dinamo ca la meciul cu UTA Arad. Borja Valle a fost rezerva in toate partidele de cand a venit la Dinamo, jucatorul urmand sa intre pe parcursul partidei si acum.

Dinamo cu Contra pe banca a invins FCSB in 2017, intr-un meci in care dinamovistii erau in cursa pentru titlu. Sergiu Hanca a marcat atunci in minutul 96, aducand victoria pentru "caini".

Echipa probabila a lui Dinamo inainte de derby: Mejias - Gonzales, Puljic, R. Grigore, Isma Lopez - Camara, Rauta, Gol, Sorescu - Nemec, Borcea

"Suntem pregatiti pentru duelul de pe Arena Nationala, din toate punctele de vedere. Sunt nerabdator sa vina ora jocului si sa ne ridicam la inaltimea unui derby, asta e dorinta noastra. Sa continuam un pic sa jucam bine, sa avem rezultate, intalnim o formatie foarte buna, din punctul meu de vedere cu lotul cel mai valoros. Chiar daca au avut probleme extrasportive, cu lotul pe care il au, vor alinia o echipa competitiva, jucatori foarte buni. Trebuie sa ne ridicam la inaltimea lor, sa aratam ca suntem pe drumul cel bun, sa aratam ca putem fi o echipa puternica", a declarat Cosmin Contra.