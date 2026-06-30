A fost dorit de CFR, dar Danel Dongmo e aproape să semneze cu o campioană din 2008! Negocieri pentru fostul mijlocaș al Petrolului

e aproape să semneze cu o campioană din 2008! Negocieri pentru fostul mijlocaș al Petrolului Danel Dongmo a reziliat acordul cu Petrolul la finalul sezonului 2025-2026 de Superliga.

Plecat recent de la Petrolul, camerunezul Danel Dongmo, mijlocaș central în vârstă de 25 de ani, este pe cale să părăsească România, Superliga, și să semneze un acord în altă țară din Europa.

Dongmo joacă pe postul de mijlocaş central şi s-a format in Franţa, la Troyes, bifând două meciuri inclusiv în primul eşalon din ”Hexagon”, în ediţia 2022-2023. În vara anului 2024 a semnat cu Vardar Skopje, unde a câştigat Cupa Macedoniei de Nord, calificându-se astfel în preliminariile Conference League, în care a jucat la începutul acestei stagiuni.

Danel Dongmo, fost mijlocaș la Petrolul, e dorit de Beitar Ierusalim

Acum, după experiența de la Petrolul, Danel Dongmo este pe cale să ajungă la acord cu Beitar Ierusalim, fiind dorit de clubul care activează în prima ligă din Israel. Exită, conform presei din Africa, discuții clare între Beitar Ierusalim și reprezentanții jucătorului, iar șansele acordului sunt mari.

Beitar Ierusalim are șase campionate câștigare, dar ultimul datează de la finalul ediției 2007-2008.

În aprilie 2026, tehnicianul Petrolului de la acel moment, Mehmet Topal, l-a lăsat în afara lotului pe Danel Dongmo pentru un duel cu FC Hermannstadt.

Danel Dongmo, disensiuni cu Mehmet Topal la Petrolul

Mijlocașul camerunez (care a bifat 30 de prezențe pentru prahoveni în stagiunea 2025-2026), nu făcea parte din tabăra ”găzarilor” la meciul din campionat cu sibienii. Antrenorul Mehmet Topal a purtat o discuție privată cu jucătorul, transmițându-i clar ce așteptări are pentru ca acesta să mai primească minute pe gazon până la finalul sezonului.

Înaintea jocului de pe teren propriu, principalul formației ploieștene a motivat excluderea fotbalistului, punând accent pe efortul depus pentru echipă.

”Am avut o discuţie individuală cu Dongmo. I-am spus ce trebuie să facă dacă vrea să joace. În viaţa mea am încercat să le acord tuturor şanse egale. Cât timp trăiesc, aşa o să fiu. Cine merită să joace, va juca. Asta i-am spus. Nu contează numele.

Cine luptă pentru echipă, acela va juca. Avem puţin timp la dispoziţie, nu am timp de pierdut, nu avem timp să facem fericit pe cineva”, a punctat Mehmet Topal în aprilie.

Cine e Danel Dongmo. A fost dorit și de CFR Cluj

În carieră, africanul a evoluat cel mai mult pentru Troyes B, 57 de meciuri, perioadă în care a marcat de nouă ori, și pentru Vardar Skopje, pentru care a contabilizat 39 de partide, două goluri și cinci pase decisive.

Cotat la 450.000 de euro, Danel Dongmo a fost dorit în urmă cu câteva luni și de alt club din Superliga României, de CFR Cluj.