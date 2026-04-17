Mijlocașul camerunez, care a bifat 27 de prezențe pentru prahoveni în actuala stagiune, nu va face parte din tabăra „găzarilor” la meciul din campionat. Antrenorul Mehmet Topal a purtat o discuție privată cu jucătorul, transmițându-i clar ce așteptări are pentru ca acesta să mai primească minute pe gazon până la finalul sezonului.

Avertisment clar pentru vestiar

Înaintea jocului de pe teren propriu, principalul formației ploieștene a motivat excluderea fotbalistului, punând accent pe efortul depus pentru echipă.

„Am avut o discuţie individuală cu Dongmo. I-am spus ce trebuie să facă dacă vrea să joace. În viaţa mea am încercat să le acord tuturor şanse egale. Cât timp trăiesc, aşa o să fiu. Cine merită să joace, va juca. Asta i-am spus. Nu contează numele. Cine luptă pentru echipă, acela va juca. Avem puţin timp la dispoziţie, nu am timp de pierdut, nu avem timp să facem fericit pe cineva”, a punctat Mehmet Topal.

În clasament, Petrolul se află pe poziția a 13-a, având 22 de puncte. Prahovenii sunt la un singur punct distanță de Farul, ocupanta primei poziții deasupra zonei de baraj.