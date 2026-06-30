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Plecat de câțiva ani din România și stabilit în Italia, Janos Szekely parcurge etapele de antrenor și speră ca în curând să ajungă un nume, poate, în ligile din ”Peninsulă”. De mai bine de 10 ani în Italia, din 2015, de când s-a despărțit de ASA Târgu Mureș și semna, din poziția de jucător, cu Saregno, Szekely a obținut recent Licența A UEFA.

Janos Szekely s-a retras din cariera de jucător în 2019 și a început munca pe banca tehnică în Italia. În urmă cu aproape doi ani, presa italiană anunță numirea lui Szekely, fostul jucător al FCSB, în funcția de antrenor principal al echipei Under 17 la Lecco Calcio.

Janos Szekely, fost mijlocaș la FCSB, parcurge etapele de antrenor în Italia

Szekely, în vârstă de 43 de ani, a jucat în România la Poli Timișoara, U Cluj, Oțelul Galați și FCSB înainte de a pleca în străinătate, la Volga Nizhny Novgorod (Rusia) și Korona Kielce (Polonia).

Revenit în România, a bifat trei experiențe scurte, la aceeași U Cluj, FC Brașov și Târgu Mureș, după care s-a stabilit în Italia.

După ce a jucat în Italia, în ligile inferioare, la Seregno, Lecco sau Saronno, s-a retras din cariera de fotbalist în 2019 și a devenit antrenor de juniori. În 2023 a semnat, așadar, cu Lecco U17, pentru ca acum să anunțe pe pagina de Facebook că a mai făcut un pas important în cariera de antrenor.

Janos Szekely a transmis că a absolvit recent Licența A UEFA.