Petrolul Ploieşti a anunțat, miercuri, că l-a legitimat pe jucătorul camerunez Danel Dongmo, în vârstă de 24 de ani.

“Clubul nostru a încheiat, astăzi, formalităţile legate de legitimarea jucătorului camerunez Danel Dongmo, cel care a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani cu FC Petrolul Ploieşti”, a precizat gruparea prahoveană, potrivit news.ro.

Dongmo joacă pe postul de mijlocaş central şi s-a format in Franţa, la Troyes, bifând două meciuri inclusiv în primul eşalon din Hexagon, în ediţia 2022-2023. Anul trecut, a semnat cu Vardar Skopje, unde a câştigat Cupa Macedoniei de Nord, calificându-se astfel în preliminariile Conference League, în care a jucat la începutul acestei stagiuni.

