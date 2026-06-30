Pilotul român Alexandru Pitigoi a reușit cel mai bun rezultat al său din actualul sezon al Campionatului European de Viteză în Coastă, după ce a încheiat pe locul al doilea în Grupa 2 și pe locul al patrulea în Clasamentul General al Categoriei 1 la Coppa Paolino Teodori, etapa a șasea din FIA European Hillclimb Championship, desfășurată la Ascoli Piceno, în Italia.

Alexandru Pitigoi obține cea mai bună clasare a sezonului în Campionatul European de Viteză în Coastă

Competiția a adunat la start nu mai puțin de 228 de automobile, fiind una dintre cele mai importante și spectaculoase etape din calendarul european. Cursa revine în calendarul Campionatului European o dată la doi ani, alternând cu celebra etapă de la Trento Bondone.

Traseul de la Ascoli Piceno le-a pus probleme tuturor concurenților, având un profil foarte tehnic, un asfalt denivelat și o aderență redusă, la care s-au adăugat temperaturile ridicate. Condițiile s-au potrivit însă perfect stilului de pilotaj al lui Alexandru Pitigoi, care a fost extrem de competitiv încă de la primele urcări.

Performanța din Italia reprezintă al patrulea podium obținut în primele șase etape ale sezonului, dar și cea mai bună clasare de până acum, după cele trei locuri trei obținute anterior. Mai mult, în cea de-a doua manșă de concurs, pilotul român a fost cel mai rapid din Grupa 2, confirmând ritmul excelent avut pe parcursul întregului weekend. Victoria i-a scăpat la o diferență infimă, de doar o secundă, după cele două manșe de concurs.

Rezultatul de la Ascoli Piceno îi consolidează poziția în lupta pentru titlul grupei, iar după această etapă Alexandru Pitigoi s-a apropiat la doar trei puncte de locul secund în clasamentul general al Grupei 2, obiectivul fiind ca până la finalul sezonului să urce pe această poziție.

„Sunt foarte fericit pentru rezultatul obținut într-o cursă cu condiții care îmi plac. Chiar dacă am participat prima dată aici, am reușit să fiu mai rapid chiar și decât piloții locali, iar asta îmi dă o satisfacție deosebită. Mulțumesc echipei, prietenilor și fanilor români care au venit până în Italia să mă susțină. Mă bucur că am putut să le ofer o clasare atât de bună și că am reușit să reprezint România cu succes la cel mai înalt nivel”, a declarat Alexandru Pitigoi după încheierea competiției.

Sezonul Campionatului European de Viteză în Coastă continuă în perioada 17–19 iulie, când este programată etapa din Polonia, unde pilotul român își propune să reducă și mai mult diferența față de liderii Grupei 2 și să facă un nou pas către obiectivul său, să devină vicecampion continental.