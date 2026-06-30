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Portarul Manuel Neuer s-a retras din echipa naţională a Germaniei pentru a doua oară, după eliminarea germanilor de la Cupa Mondială, relatează AP.

Neuer, în vârstă de 40 de ani, fusese convins să revină la naţională înainte de turneu. El a declarat în interviuri televizate că înfrângerea surprinzătoare de luni în faţa Paraguayului este ultimul său meci la nivel de naţională.

„Da”, a declarat el pentru emisiunea Sportschau când a fost întrebat dacă asta a fost tot, în timp ce pentru Magenta TV a spus că nu va mai juca. „Nu. E foarte amar să se termine aşa.”

Germania a fost eliminată după ce a pierdut cu 3-4 în faţa Paraguayului la loviturile de departajare.

Neuer s-a retras deja din fotbalul internaţional după Campionatul European din 2024 şi a insistat atunci că nu se va întoarce.

Manuel Neuer, care a debutat la naţionala Germaniei în 2009, era singurul membru rămas din lotul câştigător al Cupei Mondiale din 2014. El a disputat 128 de meciuri pentru Germania.

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