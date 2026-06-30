Christopher Lungoyi, extrema stângă a celor de la Gaziantep, a părăsit în această vară echipa lui Mirel Rădoi pentru a semna în Polonia, cu Wieczysta Cracovia.

Fotbalistul lui Gaziantep a semnat cu alt club fără acordul turcilor

Fotbalistul elvețian în vârstă de 25 de ani mai avea contract până în 2027 cu Gaziantep, însă a fost deja prezentat la gruparea poloneză, unde a semnat un contract valabil până în 2028 cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Elvețianul a ajuns deja în cantonamentul echipei, însă se pare că transferul lui Lungoyi a încălcat flagrant regulamentul FIFA.

Potrivit unui comunicat oficial emis de clubul Gaziantep, Christopher Lungoyi și-a reziliat unilateral contractul cu Gaziantep, fără a oferi un motiv bine întemeiat. Wieczysta Cracovia a făcut și o ofertă pentru Lungoyi în urmă cu doar câteva săptămâni, însă Gaziantep a refuzat-o pe motiv că suma oferită de polonezi nu este cea așteptată.

Gaziantep susține că toate salariile fotbalistului din ultimele două sezoane au fost plătite, iar clubul nu a încălcat regulamentul FIFA, astfel că, din punct de vedere legal, Lungoyi mai are un an de contract cu Gaziantep.

Totuși, Lungoyi a anunțat încheierea unilaterală a contractului cu Gaziantep și a semnat cu Wieczysta, ceea ce, conform turcilor, reprezintă o încălcare flagranată a regulamentului FIFA, atât din partea fotbalistului, cât și din partea clubului polonez.

Din acest motiv, Gaziantep a anunțat că va merge până în ”pânzele albe” pentru a-și face dreptate: ”Chiar dacă purtam negocieri cu numeroase cluburi europene în privința transferului acestui jucător, semnarea contractului de către acesta reprezintă o încălcare gravă a drepturilor contractuale ale clubului nostru, protejate de regulamentele FIFA și de jurisprudența FIFA și a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (CAS).

Ca urmare a acestei acțiuni ilegale, clubul nostru își va apăra drepturile prin toate mijloacele legale împotriva lui Christopher Lungoya și a clubului Wieczysta Cracovia”.