Partida de sâmbătă găsește ambele formații pe podium. Dinamo s-a desprins ușor de rivală după ultima etapă și și-a consolidat poziția secundă, cu 52 de puncte, doar unul în spatele liderului Craiova, în timp ce Rapid a rămas pe 3, cu 49 de puncte.

Mamoudou Karamoko, înainte de Rapid - Dinamo: "Dobre, Petrila și Christensen, cei mai periculoși"

Mamoudou Karamoko (26 de ani), titularul din atacul lui Dinamo, se așteaptă la o partidă dificilă, chiar dacă Rapid nu traversează cea mai bună perioadă: recent a fost eliminată din Cupa României, iar în ultimele 4 etape a suferit două eșecuri.

Karamoko a realizat și un top 3 al celor mai periculoși jucători din tabăra Rapidului.

"Va fi un meci dificil contra unei echipe puternice. Pentru Craiova va fi mai ușor contra Sloboziei, dar rămâne de văzut. Vom juca pe Arena Națională, unde ne vom simți ca acasă.

Chiar dacă nu are o perioadă bună, Rapid are o echipă bună, de calitate. Sunt foarte periculoși. Dacă ar fi să numesc doi-trei jucători foarte periculoși, aș zice Dobre, Petrila și Christensen. Trebuie să fim atenți", a spus Karamoko, într-un interviu pentru PRO TV.

"Vrem titlul!"

Sosit la Dinamo în vară, de la FC Copenhaga, Karamoko vorbește deschis despre dorința lui și a colegilor de a cuceri titlul în acest sezon.

"E din ce în ce mai bine la Dinamo. Acum putem spune cu adevărat că vrem titlul pentru că suntem calificați matematic în play-off. Vrem titlul și e normal să vorbim despre asta în vestiar", a mai spus Karamoko.