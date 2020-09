A deschis scorul la Iasi, dar a fost schimbat dupa 28 de minute! Cine este Andrei Istrate, fotbalistul care a inscris primul sau gol in Liga 1

Andrei Istrate a deschis scorul in meciul dintre FCSB si Poli Iasi.

Tanarul atacant a ajuns la FCSB la inceputul acestui an si a fost promovat in lotul primei echipe a "ros-albastrilor" de Bogdan Vintila.

Fotbalistul in varsta de 18 ani a adunat 3 aparitii pentru FCSB in acest an, evoluand o repriza in meciul cu Gaz Metan Medias si 90 de minute in partida cu CFR Cluj in finalul playoff-ului din sezonul trecut.

In meciul de la Iasi, Istrate a reusit primul sau gol, in minutul 6, trimitand balonul cu capul peste Axinte, dupa o pasa a lui Pantiru.

Ulterior, Toni Petrea a decis sa il scoata de pe teren in minutul 28, cand a realizat 4 modificari.