Kurt Zouma (30 de ani), fostul jucător de la Chelsea și West Ham, a semnat un contract valabil pentru două seozane cu CFR Cluj. Fostul câștigător de Premier League, Champions League și Conference League vine în Superligă cu o cotă de piață de zece milioane de euro, cu care devine automat cel mai ”valoros” jucător din campionatul nostru, potrivit site-urilor de specialitate.



Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, a analizat perioada de mercato din Superligă și a spus că francezul este, în mod clar, lovitura verii pe piața transferurilor în campioantul nostru.



Kurt Zouma, transferul verii în Superligă



Pentru transferul lui Zouma la CFR Cluj, Neluțu Varga s-a implicat personal. Pe lângă efortul financiar, acesta a avut și câteva întâlniri private cu apărătorul care are și selecții în naționala Franței.



„E clar că cel mai răsunător e Zouma. Nu poți să contești, Zouma e cel mai valoros jucător care a venit vreodată în România, începând cu valoarea de piață și prin CV-ul pe care-l are. Sigur, nu vorbim despre Julio Baptista, care era foarte înaintat în vârstă când a venit.



CFR a adus cel mai valoros jucător din campionatul României, deci e clar că Zouma e transferul verii. E interesant schimbul dintre Politic și Musi, amândoi vor avea de demonstrat la echipele lor”, a spus Glăvan, în exclusivitate pentru Sport.ro.



La nivelul jucătorilor din Superliga, Kurt Zouma este urmat în ierarhia cotelor de piață de trei jucători de la FCSB: Darius Olaru (7,5 milioane de euro), Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu (ambii 5 milioane de euro). Tot la 5 milioane este evaluat și noul coleg al fundașului francez, Louis Munteanu, golgheterul din ediția precedentă a Superligii.

Kurt Zouma, întrebat când poate juca pentru CFR Cluj



Zouma spune că va beneficia de un ”tratament special” din partea staff-ului medical și speră să joace cât mai curând sub comanda lui Andrea Mandorlini.



„Sunt un tip căruia îi plac contactele, normal, sunt fundaș, sunt aici ca să-mi protejez poarta, să ajut echipa, să fie mai puternici în defensivă, iar fanii se pot aștepta de la mine că voi munci din greu mereu, voi lupta pentru emblemă și pentru echipă.



(n.r. - când ar putea juca) Depinde, voi vorbi cu echipa medicală, cu doctorii. Voi avea un ”tratament special” deoarece nu am jucat de ceva timp. Dar sper că voi fi pregătit cât de curând și voi juca”, a spus Zouma.

VIDEO - Kurt Zouma, primul interviu ca jucător al CFR-ului

