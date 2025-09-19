Ajuns la 22 de ani și fără loc în echipă, "Tavi" riscă să intre într-un anonimat total, iar Giovanni Becali a decis să intervină de urgență. Cunoscutul impresar a anunțat că va organiza o ședință cu jucătorul și cu finanțatorul echipei, Gigi Becali, pentru a-l readuce pe linia de plutire.



Diagnostic dur: "A intrat într-o lume cu fete cunoscute"



Giovanni Becali consideră că prăbușirea lui Tavi Popescu nu este cauzată de lipsa calităților fotbalistice, ci de viața extrasportivă pe care a adoptat-o de la venirea în București. Agentul FIFA a schițat portretul unui tânăr care s-a pierdut odată cu faima și a pus fotbalul pe plan secund.



"Eu cred că el e fotbalist, dar cred că viața lui privată e… Era un copil cuminte, un copil umil. În loc să aibă o prietenă din părțile lui, una de 17-18 ani, a venit la București, a intrat într-o lume cu băieți, cu fete cunoscute… Înseamnă că dispare puțin fotbalul din peisaj", a povestit Giovanni Becali, potrivit Fanatik.



Impresarul a rememorat și un episod uluitor de la negocierile purtate cu Benfica, club care oferea 9 milioane de euro pentru transferul atacantului. Pe lângă pretențiile exagerate ale lui Gigi Becali, care solicita 25 de milioane, un alt detaliu a șocat: Tavi Popescu nu a putut purta o conversație cu oficialii portughezi. "I-am avut pe cei de la Benfica în birou la mine. Voiau să vorbească în engleză cu el. Nu a scos o vorbă în engleză. El nu ştia să lege două cuvinte. Nu știa", a adăugat Becali.



Planul de salvare este o întâlnire în trei, în care jucătorului i se va explica faptul că timpul nu este de partea sa. "Cred că e bine să vorbească și Gigi cu băiatul. Voi avea o întâlnire cu el și cu Gigi. Vom încerca să îi explicăm că timpul trece. Apa trece, pietrele rămân. Trebuie să îi băgăm minţile în cap", a transmis impresarul.



Ioan Becali a subliniat că Gigi Becali și-a făcut deja datoria față de jucător, oferindu-i un salariu majorat de la 2.000 la 10.000 de euro, mașină și apartament.

