Fostul antrenor al campioanei a mărturisit că doar actuala sa echipă, Sănătatea Cluj, care joacă în Liga 3, i-a plătit salariul la timp.

Vasile Miriuță: „CFR nu mi-a dat niciodată banii la zi”

Invitat la podcastul „Horia Nasra Show”, Miriuță a povestit cum, de-a lungul carierei sale pe băncile tehnice din România, a fost plătit cu luni întârziere.

„Sănătatea Cluj e singura echipă din România unde mi-am luat salariul la zi. Mă crezi? Am antrenat din 2013 în România și la nicio echipă nu mi-am luat banii la zi. La unele luam la trei-patru luni, la unele la șase, la unele la două luni. La CFR nu mi-am luat niciodată banii la zi”, a spus Miriuță.

Fostul internațional a condus CFR-ul în două mandate, 2013-2014 și 2016-2017. A plecat în vara lui 2017, înainte ca Dan Petrescu să înceapă seria impresionantă de cinci titluri consecutive și o Cupă a României.

„Tati“ Miriuță, 4 din 4 cu Sănătatea Cluj

Miriuță a antrenat șapte echipe din prima ligă: Ceahlăul, CFR Cluj, ASA Târgu Mureș, Concordia Chiajna, Dinamo, Hermannstadt și Poli Iași.

În ligile inferioare a trecut pe la Minaur Baia Mare, Chindia Târgoviște și, acum, Sănătatea Cluj, formație aflată pe locul 4 în Seria a 8-a din Liga 3, fără înfrângere în primele patru etape.

