Dan Petrescu ar putea să revină, dar are o mare problemă! Ce au spus bulgarii

Antrenorul român a plecat de la formația ardeleană în urma înfrângerii cu 2-7 cu Hacken, din Conference League.

La momentul respectiv se vorbea despre o pauză pe care o va lua Petrescu din cauza unei probleme de sănătate.



CSKA Sofia a aflat despre problema de sănătate a lui Dan Petrescu



În cărți pentru a semna cu CSKA Sofia, antrenorul român ar surprinde cu o astfel de decizie, după ce se aflase că va lua o pauză din cauza problemelor de sănătate pe care le are.

De aceste probleme au aflat și bulgarii, care au scris despre situația tehnicianului.

„Unul dintre principalii candidați pentru noul antrenor principal al CSKA, Dan Petrescu, are o problemă de sănătate. Specialistul român, care a părăsit CFR Cluj în vară, este nevoit să meargă des la spital.

Motivul este o problemă cu gâtul. S-a dovedit că suferă de o bacterie rară care îl împiedică să înghită.”, au scris bulgarii.

Rămâne de văzut dacă CSKA va fi de acord cu această situație, dar și dacă Dan Petrescu va fi de acord să revină în antrenorat după ce se anunțase că va face o pauză.

