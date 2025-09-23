Radu Petrescu și Horațiu Feșnic vor conduce dueluri cu miză, în Serbia și Olanda, pe 24 și 25 septembrie.

Meciuri tari pentru români în Europa League!

Radu Petrescu a fost delegat de UEFA la meciul dintre Steaua Roșie Belgrad și Celtic Glasgow, programat miercuri, 24 septembrie, de la ora 22:00.

Arbitrul român va fi ajutat de asistenții Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu, iar al patrulea oficial va fi Andrei Chivulete. În camera VAR vor fi italianul Michael Fabbri și românul Marcel Bîrsan.

A doua zi, joi, 25 septembrie, tot de la ora 22:00, Horațiu Feșnic va arbitra confruntarea dintre Utrecht și Olympique Lyon.

Din brigada românească fac parte Valentin Avram și Alexandru Cerei, iar al patrulea oficial este Rareș Vidican. La VAR vor fi Benjamin Brand (Germania) și Momcilo Markovic (Serbia).

În aceeași rundă, FCSB va debuta în Europa League, joi, 25 septembrie, de la ora 19:45, pe teren propriu, împotriva olandezilor de la Go Ahead Eagles.

