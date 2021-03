Tensiune MAXIMA: a fost NEBUNIE la sosirea FCSB in Ghencea! Un fan a sarit in FATA autocarului! Ce s-a intamplat

Steaua si FCSB au prima intalnire la seniori in Ghencea de la redeschiderea sectiei de fotbal a CSA!

A fost nebunie in fata stadionului! Cateva sute de suporteri stelisti s-au adunat la capatul liniei tramvaiului 41 pentru a-i primi cu atmosfera de derby pe jucatorii celor doua echipe. Unul dintre ultrasi s-a aruncat in fata autocarului FCSB si a fost luat de acolo de Jandarmerie, inainte ca lucrurile sa degenereze. Suporterii au aprins torte si au scandat minute in sir!