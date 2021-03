"Cand auzi de un jucator al Armatei romane ca a fost in Vietnam, te gandesti la altceva, nu la fotbal!" :)) Ce a spus Mihai Mironica in direct la Steaua - FCSB 2

Mihai Mironica si Adrian Costeiu au comentat derby-ul din Ghencea dintre Steaua si FCSB 2 pentru www.sport.ro.

In minutul 24, dupa ce Nsiah a ratat o ocazie importanta, Mihai Mironica a vorbit despre jucatorul francez crescut de PSG. Plecat din academia gigantului francez, Nsiah a ajuns in Romania acum 3 ani. A trecut pe la Pandurii, Daco-Getica si Clinceni, apoi, in 2020, a fost sub contract cu doua cluburi din Vietnam, inainte sa semneze cu Chiajna. Din iarna, Nsiah (26 de ani) e sub contract cu Steaua.

"Nsiah este jucatorul adus in iarna de la Concordia, din liga a 2-a. Nu arata supraponderal, asa cum spunea Mihai Stoica recent, intr-un atac asupra modului cum se cheltuiesc banii publici la Steaua. Daniel Oprita a dezmintit faptul ca Nsiah ar avea un salariu de 6000 de euro pe luna. Cand auzi de un jucator al Aramtei Romane care a ajuns in Vietnam, te gandesti la altceva, nu la fotbal", a comentat Mironica.