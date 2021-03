Cat de tare e asta?! Becali a facut echipa si la FCSB 2! Ce decizii tactice a luat Gigi la meciul cu Steaua

Bogdan Vintila nu scapa de indicatiile patronului nici la echipa secunda!

Fostul principal de la FCSB a primit intariri masive din lotul liderului. Becali a 'improvizat' si in C, asa cum ii place sa o faca si in Liga 1.

Fundasii centrali ai FCSB 2 la derby-ul din Ghencea au fost Nedelcu si Soiledus. Primul a fost reprofilat din mijlocas defensiv, iar Becali il vede drept o certitudine ca aparator, in timp ce Soiledis continua viziunea lui Becali din trecut in ceea ce-l priveste. Grecul a fost jucat de patron tot fundas central si la FCSB, in ciuda faptului ca postul sau de baza e in banda stanga.

Tot dupa interventia lui Becali, Octavian Popescu a ajuns la echipa secunda, desi era disponibil pentru jocul pe care FCSB il are la Arad, cu UTA.

Echipa de start a FCSB 2 cu Steaua