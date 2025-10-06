Astfel, FC Botoșani a trecut pe prima poziție a clasamentului, cu 25 de puncte, la egalitate cu Rapid, dar cu un golaveraj mai bun.

Valeriu Iftime o atacă din nou pe FCSB

Succesul înregistrat de moldoveni i-a dat aripi lui Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, care a lansat un nou atac îndreptat spre FCSB și, în special, împotriva lui Elias Charalambous.

Iftime spune că este inacceptabilă situația în care antrenorul se află la gruparea roș-albastră, unde este ”sub papucul” lui Gigi Becali, patronul cunoscut pentru maniera în care se implică la alcătuirea echipei de start și la schimbări.

Chiar dacă a spus că nu vrea să se amestece în treburile interne ale celor de la FCSB, finanțatorul de la FC Botoșani a transmis că ceea ce se întâmplă acolo este o mare problemă pentru fotbalul românesc și scade valoarea competiției din România în ochii străinilor.

”Nu e treaba mea ce face FCSB cu Charalambous. Eu zic că e treaba fotbalului românesc, să înțelegem ce înseamnă să fii antrenor de fotbal, să înțelegem ce înseamnă să fii patron de fotbal. Întreținem ambiguitatea asta, un patron care face echipă de fotbal, cei care vin de afară se uită la noi ca la niște sălbatici. Eu știu ce spun.

Dacă îl dă afară, vine altul, tocmai de aia nu îl dă afară. Dar pe de altă parte, eu cred că domnul Charalambous e dintr-o groapă de imagine totală, nu îi pasă. Cum să îi spună cineva că îi face echipa, nu înțeleg cum stă! E preparator fizic, ce e el acolo?

E treaba dânsului să îl țină acolo. În fotbal trebuie să ai un antrenor care știe meserie, care știe ce are de făcut, are o licență, are o pregătire, îl respectăm. Un patron are altceva de făcut, ține atmosfera, ține pozitivitate, susține financiar, asta face”, a spus Iftime la Digisport.

