În lupta pentru podium sunt anunțați și Andrei Gîrtofan, unul dintre cei mai constanți piloți pe asfalt, Raul Badiu, Sebastian Scîrlet și experimentatul Vali Porcișteanu. Clasamentul poate fi influențat și de condițiile meteo, atât sâmbătă, cât și duminică anunțându-se ploi.

Tempestini și Maior rămân principalii favoriți la victoria de la Argeș, într-o confruntare care poate influența deja lupta pentru titlu. În acest moment, campipnul en-titre este lider provizoriu al campionatului, în timp ce Maior vine după victoria entuziasmantă din Harghita.

De altfel, aceștia și-au împărțit și victoriile din ultimii trei ani pe asfaltul din Argeș. Pe un Citroen C3 Rally2, Maior s-a impus la ediția de anul trecut, în timp de Tempestini, cu un Porsche 997 RGT, a câștigat edițiile din 2023 și 2024.

Tempestini: ”Va fi una dintre cele mai disputate etape ale sezonului”

„Raliul Argeșului este întotdeauna o etapă specială, cu probe foarte rapide și porțiuni unde trebuie să fii precis de la început până la final. Nivelul competiției este foarte ridicat și cred că va fi una dintre cele mai disputate etape ale sezonului”, a declarat Simone Tempestini înaintea cursei în care va face echipaj cu Carmen Poenaru, alături de care a câștigat titlul anul trecut.

„Este un raliu care îmi place foarte mult și cred că diferențele vor fi foarte mici. Ne dorim un rezultat bun și vom încerca să avem un ritm cât mai bun încă de la primele probe speciale”, a spus Norbert Maior, care o are în dreapte, ca de fiecare dată în ultimul deceniu, pe sora sa, Francesca Maior.

Programul competiției a început vineri cu shakedown-ul de la Albota, acolo unde Maior a fost cel mai rapid, și va continua cu startul festiv organizat în centrul Piteștiului. Sâmbătă sunt programate probele speciale Godeni, Mățău și Cândești, urmate de Rally Show-ul de la Argeș Mall, în timp ce duminică echipajele vor concura pe speciale emblematice precum Vidraru și Capra, înaintea Power Stage-ului de la Barajul Vidraru.

Cu 11 probe speciale și peste 130 de kilometri cronometrați, Raliul Argeșului promite o luptă strânsă pentru victoria finală, iar confruntarea dintre Simone Tempestini și Norbert Maior se anunță principalul punct de interes al etapei.