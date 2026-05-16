FIFA a decis să-l retragă pe olandezul Rob Dieperink de pe lista arbitrilor selectaţi pentru Cupa Mondială din 2026, după ce acesta a fost arestat la Londra în luna aprilie în cadrul unei anchete privind agresiunea sexuală asupra unui minor.

Într-un comunicat transmis vineri publicaţiei The Athletic, FIFA a confirmat pur şi simplu că arbitrul olandez a fost retras de pe lista arbitrilor pentru Cupa Mondială. La rândul său, Federaţia Olandeză de Fotbal (KNVB), care îl are angajat pe arbitru, şi-a exprimat public sprijinul.

OUT! Ratează Cupa Mondială după ce a fost arestat

Selectat ca arbitru asistat de video (VAR) pentru turneu, Dieperink a afirmat totuşi vineri că Poliţia Metropolitană a clasat cazul fără urmări şi că nu i se vor aduce acuzaţii.

Într-un interviu acordat cotidianului olandez De Telegraaf, Rob Dieperink şi-a exprimat dezamăgirea: „Mă întristează foarte mult faptul că am fost acuzat pe nedrept. Am cooperat pe deplin cu ancheta poliţiei şi am dat dovadă de transparenţă faţă de FIFA, UEFA şi KNVB încă de la început.”

KNVB a reamintit că tratează „cu foarte mare seriozitate” orice acuzaţie de comportament inadecvat, subliniind totodată importanţa de a oferi fiecăruia posibilitatea de a se apăra.

Federaţia olandeză consideră că, în prezent, nu există niciun element care să justifice excluderea definitivă a lui Dieperink din competiţiile naţionale, ancheta britanică fiind încheiată.

Cu toate acestea, ea a anunţat că arbitrul nu va conduce niciun meci în acest weekend, invocând impactul mediatic al cazului şi dorinţa de a proteja atât persoana în cauză, cât şi meciurile respective, scrie news.ro.