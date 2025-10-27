Motivul? Numirea unui nou antrenor la formația ardeleană.

Iuliu Mureșan: ”Ceva voi face, că nu se poate altfel. Dacă nu, atunci plec!”

În ultimele zile, s-a vehiculat că Dan Petrescu, antrenorul care se confruntă deocamdată cu anumite probleme de sănătate, este așteptat înapoi pe banca lui CFR Cluj. Acest lucru a fost confirmat ulterior chiar de Ioan Varga, patronul clujenilor.

Iuliu Mureșan spune însă că a discutat cu Dan Petrescu și că în acest moment este dificil ca antrenorul să revină în iarbă. Din acest motiv, Mureșan spune că este nevoie să fie numit cel puțin temporar un alt antrenor. În cazul în care nu va reuși să îl convingă de acest lucru și pe Ioan Varga, președintele ardelenilor a spus că va părăsi clubul.

”Pe Dan Petrescu îl deranjează foarte tare că se vorbește public despre starea lui de sănătate și de-aia nu aș vrea să intru în aceste amănunte. M-am întâlnit acum vreo trei zile, a fost la mine acasă și am stat de vorbă puțin și am vorbit la telefon și îl deranjează lucrul ăsta. Chiar nu vreau să discut subiectul ăsta. O să vedeți că vom lua măsuri și o să rezolvăm problemele.

Mi-e greu să răspund la întrebarea asta (n.r. dacă CFR îl va aștepta pe Dan Petrescu), din multe motive. Și că țin foarte mult la Dan Petrescu, ca toți din club. Sigur că, dacă ar fi sănătos, l-aș chema de mâine sau peste o săptămână. Dar totul depinde de cum se simte el. Eu nu stau și voi face ceva, dar nu pot să spun în momentul de față să spun mai multe.

E posibil (n.r. ca CFR să numească un alt antrenor în următoarele zile). Mi-ar plăcea să revină Dan Petrescu, cât mai repede. Da, o să vedeți că o să facem ceva în câteva zile. Nu știu încă, nu pot să vă dau detalii. Din multe motive nu pot să vorbesc despre subiectul ăsta.

Ceva voi face, că nu se poate altfel. Dacă nu, atunci plec. Dacă nu pot face, trebuie să vină altcineva să facă. Da, eu sunt radical în primul rând cu mine. Nu stau, nu are sens, dacă nu pot să fac, trebuie să vină cineva care să poată mai bine decât mine, deci nu e nicio problemă”, a spus Mureșan la Fanatik.

