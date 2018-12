ACUM: FC Viitorul 1-1 Dinamo | GOOOLLL DINAMO! Montini inscrie la primul meci ca titular pentru Dinamo

Comentam impreuna partida dintre Viitorul si Dinamo in direct la www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si m.sport.ro.

Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

FAZELE MECIULUI



Min 15 - Olteanu primeste cartonas galben dupa o interventie dura la mijlocul terenului asupra lui Ianis Hagi.

Min 13 - GOOOL DINAMO! Montini inscrie dupa o faza creata de Salomao. Mingea a ajuns in careu, iar Montini a inscris din intoarcere.

Min 5 - GOOOL VIITORUL! Dragus inscrie dupa ce Ianis Hagi a tras puternic din afara careului, iar Penedo a respins mingea in bara. Din bara, balonul a ajuns la Dragus care a trimis mingea in plasa din cativa metri.

Min 1 - A inceput partida dintre Viitorul si Dinamo de la Ovidiu.

ECHIPELE DE START

FC VIITORUL

Cojocaru - Ghita - De Noojer - Mladen - Boboc - Achim - Artean - Vina - Hagi - Dragus - Vodut

Rezerve: Buzbuchi - Ciobanu - Luchin - Matan - Houri - Iacob - Casap

DINAMO BUCURESTI



Penedo - Olteanu - Katsikas - Ciobotariu - Sorescu - Hanca - Ait Atmane - Cooper - Salomao - Montini - Popa



Rezerve: Mutiu - Gomelt - Grigore - Nistor - Neicutescu - Pesic - Zenke



Arbitrii: Horatiu Festnic, Sebastian Gheorghe si Alexandru Cerei

Viitorul si Dinamo se intalnesc in ultimul meci al zilei din cadrul etapei cu numarul 17.

Cele doua formatii se afla in situatii complet diferite in campionat. Viitorul se afla pe locul 3 cu 29 de puncte in timp ce Dinamo este doar pe locul 10 cu 18 puncte.

Viitorul are 2 victorii si un egal in ultimele 3 etape de campionat. In ultima etapa, formatia lui Hagi a castigat cu 2-1 pe terenul celor de la FC Voluntari.

Dinamo vine dupa doua rezultate de egalitate identice scor 1-1 cu FCSB si Gaz Metan Medias pe teren propriu.

Echipa din Stefan cel Mare s-a impus cu scorul de 1-0 in tur dupa golul inscris de Mahlangu, dar in sezonul trecut, Viitorul s-a impus cu 4-0 in Stefan cel Mare.