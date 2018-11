Special www.sport.ro | Suedezul din Bundesliga ajuns ULTRAS in galeria lui Dinamo! Cum l-au salvat suporterii din peluza

De 1 decembrie, www.sport.ro iti propune povestile senzationale ale unor oamebni nebuni dupa Romania! My Romanian Story aduna fani din Japonia, Noua Zeelanda, Brazilia, Franta, Statele Unite, Polonia sau Suedia care ii spun Romaniei "La multi ani' in cel mai original mod posibil!

S-a nascut in Suedia, a jucat handbal in cel mai tare campionat din lume, in Germania, si a ajuns ultras in galeria lui Dinamo. Gustav Rydergård, 34 de ani, s-a indragostit nebuneste de Romania dupa ce a jucat in sezonul 2014-2015 pentru Dinamo.

Rydergård si-a spus povestea despre tara noastra, trecand de la latura sportiva la cea sociala si de la statutul de vedeta in handbal la statutul unui om normal din galerie. Recomanda cu caldura Romania oricui il intreaba despre aceste locuri si spune ca tara noastra nu este cu mult diferita de Germania, acolo unde si-a petrecut cea mai mare parte a carierei de sportiv.

"Am plecat in Romania pentru ca am vrut sa vad si o alta parte a lumii. Ca fan al fotbalului am vrut sa joc in fata unui public real, numeros si zgomotos. Dinamo a venit ca o oportunitate si am profitat.

Nu trebuie sa spun nimanui ce inseamna viata in Romania. In functie de statutul social pe care il ai intampini diferite greutati. Romania este o poveste frumoasa, o tara plina cu oameni buni, dar din pacate sunt si corupti care lovesc in stanga si in dreapta in timp ce urca pe scara sociala.

Ar fi dezgustator din partea mea sa ma plang de ceva. Sunt privilegiat si fericit cu viata mea si asa a fost si in Romania. Imi place sa vizitez locuri noi si sa experimentez asa ca as putea face cariera din acest hobby al meu. S-ar putea sa nu ma imbogatesc din handbal, dar nimeni nu-mi poate lua experientele traite. Atat timp cat am ce sa pun pe masa si am un acoperis deasupra capului pentru mine si familia mea consider ca sunt un om implinit si fericit. Am avut nevoie de ceva timp sa ma obisnuiesc cu viata din Romania care parea atat de diferita fata de Germania. Dar dupa ce m-am obisnuit, am realizat ca nu e chiar asa diferita.

Mi-a placut totul inca de la inceput. Dinamo a fost unul dintre putinele lucruri pe care le stiam despre Romania inca dinainte de a veni si, bineinteles, a fost o onoare pentru mine sa joc pentru un club atat de mare. Am crescut ca un fan al fotbalului, in familia mea acest sport era foarte iubit. De altfel, familia mea are o lunga traditie in ceea ce priveste meciurile lui Stockholm. Au fost in peluze la multe meciuri ale echipei. Era firesc sa merg si eu sa vad meciurile lui Dinamo. Urasc statutul de VIP si tot ce implica acest lucru, asa m-am dus in peluza singur, ca un om normal, chiar daca jucam pentru echipa de handbal a clubului. Oamenii m-au vazut acolo, unii m-au recunoscut, dar m-au lasat in pace.

Apoi s-a intamplat ceva. M-am accidentat grav si am trecut printr-o experienta neagra. Cu exceptia familiei, eram singur cu gandurile mele. Izolat si foarte nesigur pe viitorul meu. Dar in acel moment, fratii mei din Front au venit alaturi de mine. M-au primit in randurile lor si am trecut impreuna prin diferite experiente. Mi-am facut prieteni adevarati in acea perioada, chiar daca clubul in sine nu a facut prea multe pentru mine. Chiar daca clubul nu a facut mare lucru pentru a merita dragostea mea, voi fi mereu alaturi de fratii si surorile mele din galerie, impartasind alaturi de ei dragostea pentru Dinamo. Sunt sigur ca vom fi campioni din nou.

Acum lucrez ca impresar, reprezint jucatori de handbal din toata lumea. Ii sfatuiesc pe toti jucatorii mei sa ia in considerare Romania. E un loc frumos, o liga de handbal buna si oameni incredibili. Din motive personale si acum si profesionale vizitez Romania cam o data pe luna. Astazi, spre exemplu, sunt pe strazile din Bucuresti, fluturand steagul alaturi de voi. Privind inapoi la experienta pe care am avut-o aici si inainte spre viitor, Romania este o tara fantastica ce nu si-a atins inca potentialul maxim".

