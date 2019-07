FABULOS! Clauza de reziliere URIASA stabilita de Barcelona pentru Griezmann: Messi, depasit! Doar Ronaldo e mai scump

Antoine Griezmann este noul jucator al Barcelonei.

Griezmann ajunge in sfarsit la Barcelona dupa o telenovela care a durat intreaga vara. Catalanii au anuntat venirea lui Griezmann pe contul de Facebook al clubului, iar prezentarea oficiala urmeaza a avea loc in acest weekend.

Presa spaniola a aflat deja detalii din contractul francezului la Barcelona. Potrivit jurnalistilor spanioli, Griezmann va avea o clauza de reziliere record in valoare de 800 de milioane de euro. Clauza lui Messi, spre exemplu, este de 700 de milioane de euro. Doar Cristiano Ronaldo are o clauza mai mare decat Griezmann: cine vrea sa-l ia pe starul portughez de la Juventus trebuie sa plateasca un miliard de euro.

Barcelona a achitat clauza de reziliere a lui Griezmann, in valoare de 120 de milioane de euro, pentru a-l lua de la Atletico Madrid. Griezmann a acceptat un salariu mai mic pentru a juca la Barcelona. La Atletico avea un salariu de 20 de milioane de euro pe sezon, in timp ce pe Camp Nou va incasa 18 milioane in urmatorii doi ani, urmand ca salariul sa creasca la 21 in al treilea an de contract, si la 23, respectiv 25 de milioane de euro in ultimii doi ani ai intelegerii.