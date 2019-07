SCENARIU incredibil pentru un club istoric al Romaniei! Trei parinti ai jucatorilor devin patronii clubului! Anuntul momentului

Un club de traditie din Romania ar putea disparea.

ACS SR Brasov, club ce evolueaza in Liga a 3-a, ar putea sa se desfiinteze daca nu va fi preluat de cineva care sa bage bani. De mai multa vreme se discuta de implicarea unor oameni de afaceri la ACS SR Brasov, echipa care a fost infiintata de suporterii "galben-negrilor".

Cei patru oameni de afaceri care pot prelua clubul brasovean sunt Carmen Sandu, Nelu Renta, Constantin Popa si Razvan Mitroi, iar trei dintre acestia sunt legati de clubul din Brasov prin faptul ca copiii lor evolueaza pentru clubul de la "poalele Tampei".

Stinga: "Noi investitori au o strategie foarte clara"



Antrenorul-jucator al celor de la ACS SR Brasov, Florin Stinga, a vorbit despre situatia clubului si despre posibilii investitori si a spus ca acestia au strategie foarte clara.

"In cazul in care se ajunge la o intelegere cu fostii jucatori, lucrurile se vor aseza, iar eu cred ca voi putea reconstrui echipa. Am facut-o si in iarna si sunt convins ca voi face echipa si in aceasta vara. Din cate am inteles de la noii investitori se doreste transparenta, au o strategie foarte clara, se vor platii datoriile la Fisc, astfel ca putem deveni un club curat. Vor mai ramane datoriile catre Paul Enache si Nicu Badea, speram sa dea si ei dovada de intelegere si sa mai astepte o perioada de timp sa-si recupereze banii. Important este sa se ajunga la o intelegere cu fostii jucatori. Cu cei actuali, toti au inteles situatia. Atunci, voi putea demara si eu discutiile cu jucatori pentru formarea lotului, pentru ca vrem sa facem o figura frumoasa in noul campionat", a declarat Florin Stinga, pentru Monitorul Expres.

Comunicatul intreg al clubului



Cu doar cateva zile inaintea implinirii a doi ani de la startul proiectului Steagul Renaste (14 iulie 2017), meciul cu Rapid Frumosii Nebuni ai Giuleştiului din aceasta duminica si intrebarea „incotro se indreapta clubul?” domina gandurile suporterilor „stegari”. Cea din urma, foarte probabil, putin mai mult.

Am inceput cu ambitii mari in vara lui 2017 si cu un entuziasm nemaiintalnit in randurile suporterilor „stegari”. Uniti de acelaşi tel – continuarea traditiei stegare – am reusit sa ne impunem si in teren si in afara lui drept singurul club care din punct de vedere moral tine Steagu’ sus. Binecuvantarea oferita proiectului suporterilor de regretatii Csaba Györffy si Nicolae Pescaru, doi dintre cei mai mari jucatori din istoria Steagului, a intarit legatura sufleteasca dintre SR si Steagu’. Si nici vuietul tribunei – „Steagu’! Steagu’! Steagu’!” – nu admitea vreo diferenta sentimentala intre ce a fost si ce este.

Doi ani mai tarziu, dupa ce am adunat amintiri pretioase la Cristian, la Zarnesti, pe Cocorului, la Rupea ori la Ghelinta, si dupa un inceput de toamna in care am visat ca putem reveni in Liga a 2-a, in ajunul aniversarii acestor doi ani de la renasterea „stegara”, precum si a celor 80 de cand Steagu’, sub denumirea Uzinele Astra Brasov, debuta în competitiile oficiale, starea de fapt a clubului este una critica.

Dar nu fara speranta.

De mai multe luni, clubul se afla in tratative cu cativa oameni de afaceri locali dispusi sa investeasca in club. Efortul financiar al suporterilor este insuficient pentru stingerea datoriilor acumulate în sezonul precedent, dar a fost esential in asigurarea terminarii campionatului, si va constitui mai departe un sprijin important in toate proiectele intreprinse de club.

In vederea pregatirii a ceea ce va urma, investitorii impreuna cu presedintele clubului au avut o întalnire marti seara la stadionul „Silviu Ploeşteanu” cu fosti jucatori si membri ai staff-ului tehnic care in iarnă si-au reziliat contractele cu clubul. Ajungerea la un acord cu acestia din punct de vedere financiar reprezinta un pas extrem de important in vederea continuarii activitatii clubului. O parte din ei au manifestat deja intelegere fata de situatia clubului, iar pana vineri speram sa avem raspunsuri din partea tuturor in vederea pasului numarul doi: achitarea datoriilor către Agentia Nationala de Administrare Fiscală (ANAF).

Sprijinul financiar oferit de companiile Adriana Prod (a domnului Vasile Dochiţa), STC Consult, Temad România si Alphaville Arena in septembrie si decembrie 2018 si in ianuarie 2019 a fost de asemenea vital in vederea terminarii sezonului 2018-2019. Infiintarea unui registru special de ANAF la 1 aprilie anul acesta ne-a blocat posibilitatea de a mai semna alte contracte de sponsorizare, din cauza datoriilor clubului catre bugetul de stat. A fost una dintre cele mai grele lovituri suferite în primăvară.

Stingerea acestor datorii pana la primul meci oficial al sezonului (cel mai probabil pe 14 august, în Cupa României) este urmatorul mare pas ce trebuie facut in vederea asigurarii linistii in club si atragerea de noi sponsori. Si pe parcursul returului clubul a achitat peste 40 000 lei din datoria catre ANAF, in ciuda presiunii celorlalte obligatii financiare, tocmai pentru a demonstra că vrem să fim corecţi şi că dorim să construim ceva sănătos.

Suntem, asadar, angajati intr-un mare efort financiar. Speram sa ajungem la acorduri cu vechii jucatori si membri ai staff-ului tehnic, sa beneficiem din partea lor de intelegerea atat de necesara pentru continuarea proiectului si, de ce nu, poate chiar sa conlucram in viitorul sezon.

Apoi, achitarea datoriilor catre ANAF ar cimenta proiectul de reconstrucţie pe care il desfasuram in aceasta vara, staff-ului tehnic revenindu-i onoarea de a definitiva opera prin crearea unei echipe care sa aiba o prestatie decenta in viitorul sezon.

Suntem, pentru a cata oara in ultimii ani, la o noua rascruce. Lectiile ce au trebuit invatate in aceşti doi ani de la startul proiectului Steagul Renaste s-au invatat. Mai avem un singur dor, ca sa parafrazăm unul din cantecele galeriei, si anume sa primim sansa de a demonstra practic ce am invatat.

Tuturor suporterilor, companiilor, partenerilor si prietenilor ce ne sunteti alaturi, va multumim! Si ne vedem duminica, de la 18:00, in tribune pentru meciul cu Rapid Frumoşii Nebuni ai Giulestiului.