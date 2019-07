BREAKING NEWS | Ionut Radu a semnat! Anuntul oficial facut in urma cu putin timp

Capitanul nationalei a semnat cu Inter Milano!

Inter Milano a anuntat oficial ca l-a rascumparat pe Ionut Radu de la Genoa pentru suma de 12 milioane de euro. Capitanul nationalei Romaniei U21 nu va ramane insa sub comanda lui Antonio Conte pentru urmatorul sezon. El a fost imediat imprumutat tot la Genoa, pentru un an.

Radu a jucat 33 de partide pentru Genoa in sezonul trecut, echipa care il cumparase de la Inter in vara lui 2018. Inter a pastrat insa o clauza pentru a-l putea readuce imediat. Radu a jucat la juniorii lui Inter, castigand cupa Viareggio in 2015 si Coppa Italia in 2016. Debutul la prima echipa a lui Inter a venit pe 14 mai 2016.

Ionut Radu a fost titular in toate partidele nationalei Romaniei de tineret de la EURO U21 din Italia si San Marino, fiind unul dintre cei mai buni portari de la turneu.