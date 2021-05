EXCLUSIV | Sorin Cartu, atac dur la FRF: "Nu ne mai prezentam, ba!" Ce spune presedintele Craiovei despre regula U21 impusa de Federatie

Sorin Cartu este total impotriva regulii impuse de Federatia Romana ca echipele sa joace cu cel putin doi jucatori sub 21 de ani pe teren, unul timp de 90 de minute, iar celalalt doar 45 de minute.

Sorin Cartu, presedintele lui CSU Craiova, doreste ca echipa din Oltenia sa nu se prezinte la meci in semn de protest pentru regula U21 si considera ca este o discriminare pentru jucatorii mai in varsta.

"Eu sunt cu meritocratia si cu concurenta. Regula de baza e sa joci 11 la 11. Nu mai avem voie sa punem 11 titulari. Trebuie sa pune 9 si 2 trebuie asa de la mosie. Sunt greseli mari facute de catre cei care finanteaza fotbalul. Nu stiu cum s-a acceptat asa ceva. Baga pe cel tanar. Sa-si faca ei echipele nationale. Cred ca e o strategia speciala facuta de ei. Pai ce Ianis Hagi juca ca era tanar sau ca era bun? Avea calitate, tata, de aia juca. Meciul de duminica este un scris din Biblie. Trebuie sa joace doar cei care se antreneaza cel mai bine. Trebuie sa joace unu-doi jucatori tineri. Nici macar nu merita. Cum sa joace ala 90 de minute, daca joaca modest?

Daca tace lumea, prind tupeu. Nu ne mai prezentam, ba! Nu mai merge din compromis in compromis, de aia nu mergem noi inainte. De aia aratam noi asa in Europa. Noi nici loc in Europa League nu avem, mergem in Conference, si astea. Nu mai este calitate. Daca noi o facem cu jumatati de masura, sa impunem, sa mai stiu eu ce. Daca eu eram un jucator mai in varsta as fi dat in judecata pentru discriminare. Pai de unde pana unde ma obligi tu sa stau pe banca? Muncesc toata ziua si eu cand trebuie sa intru sa iau banu', vine cineva si imi ia locul ca asa vrea Federatia. Eu nu mai concurez pentru 11, concurez pentru 9. Zau ca e discriminare. De ce sa nu jucam cu unu' de 30 de ani obligatoriu? Pentru aia de ce nu bagi. Trebuie sa ai jucatori de 32 de ani, ala iti ofera mai mult spectacol decat ala de 20 de ani.", a declarat Sorin Cartu, in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport, in direct la PRO X.

Fostul atacant al Universitatii Craiova este multumit de sezonul facut de echipa din "Banie" si considera ca victoria contra Astrei din finala Cupei Romaniei este pe deplin meritata.

"Obiectivele noastre a fost o parcurgere in grupele europene, nu am reusit ca ne-a eliminat Tbilisi. Am vurt sa castigam campionatul nu s-a putut, am terminat pe 3, loc care l-am meritat fara niciun dubiu. E din cauza oboselii a avut cateva infrangeri care nu ne-au cazut bine. Dar e multumitor. Celalalt obiectiv a fost castigarea cupei, pe care am realizat-o, cand joci o finala de cupa, este o mare incarcatura. Cand ajungi acolo nu mai conteaza nimic. Chiar daca e retrogradata, chiar daca nu sunt platiti, nu conteaza, joci pentru tine. Pe teren e altceva. Ati vazut ce spectacol a iesit, cred ca daca in 90 de minute castigam, nu se supara nimeni, dar asta e farmecul cupei", a mai adaugat Sorin Cartu.

FCU Craiova a sarbatorit promovarea in Liga 1 in acelasi timp cu cei de la CSU Craiova, care tocmai castigasera Cupa Romaniei, iar din greseala autocarul echipei conduse de Mihai Rotaru a trecut pe langa fanii oltenilor care celebrau intrarea in prima liga.

"Cei de la Craiova lui Mititelu aveau sarbatoarea lor. Sunt doua echipe diferite. Care e problema? Ei au simpatizanti lor, noi avem simpatizantii nostri. Nu trebuie sa intri in starea lor de confort si asta e. Sunt organele abilitate sa-si faca datoria. Faptul ca sunt doua echipe in Craiova, este un privilegiu pentru locuitori. Vor fi multe meciuri pentru spectatori. Iti da posibilitatea sa mergi la orice meci. Ca iubitor de fotbal m-as duce la ambele meciuri, dar asa ca sunt la Universitatea nu pot sa ma bag.

Acolo s-a gresit si din partea noastra. Nu a fost informat soferul respectiv sa nu mearga prin zona respectiva. De ce sa dai prilej la asemenea reactii. Au fost greseli din ambele parti. Un autocar nu trebuia sa plece prin zona respectiva. Pur si simplu nu a stiut, nu a vrut sa ajunga acolo ca sa gaseasca fanii lui FCU", a clarificat Cartu.

Intrebat daca Marinos Ouzounidis ramane la club, dupa ratarea titlului, Cartu a dat un raspuns categoric.

"Omul a venit cand era pe locul 3. Cand a venit el mai era intr-adevar erau sanse in campionat. A castigat si cupa, deci nici nu se poate discuta sa plece", a incheiat Cartu.